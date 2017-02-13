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05:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Краевой Минстрой не подтвердил подтасовку отчетов по капремонту

Сейчас в ведомстве сверяют информацию с федеральными данными.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Представители министерства строительства и ЖКХ Красноярского края опровергли информацию о подтасовке отчетов по капитальному ремонту. В пресс-службе ведомства сообщили, что данные документально не подтверждены.

Сейчас краевой Минстрой выясняет, по каким критериям специалисты федерального ведомства оценивали работу регионального Фонда капитального ремонта. Для уточнения информации будет проведен ряд консультаций.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что Красноярский край оказался в числе регионов, которые заподозрили в подтасовке отчетов по выполнению программы капремонта. По словам замминистра, которого цитирует «Российская газета», регион не выполнил план по капитальному ремонту домов на 65%. При этом в отчетах специалистов были указаны совершенно противоположные данные.

Напомним, ранее Красноярский край стал всероссийским лидером по сумме «сэкономленных» средств, собранных на капитальный ремонт. Региональный оператор не использовал 3,5 млрд рублей. Неиспользованная сумма составляет 60% от всего объема собранных средств. Возмутившись такими данными, депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров выступил с предложением упразднить краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

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