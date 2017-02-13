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06:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Строительство осетрового рыборазводного завода будет продолжено в Хабаровском крае

Губернатор Вячеслав Шпорт встретился с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 февраля, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в Москве встретился с заместителем министра сельского хозяйства — руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. Стороны обсудили вопросы расширения мощностей по искусственному воспроизводству лососевых видов рыб, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На встрече, в частности, шла речь о возможности продолжения строительства осетрового рыборазводного завода в Николаевском районе. Этот объект включен в подпрограмму «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Предполагается, что финансирование строительства завода возобновится в 2018 — 2020 годах.

Особое внимание на встрече также было уделено вопросам охраны водных биоресурсов, в первую очередь взаимодействию рыбоохраны Росрыболовства, региональных структур и рыбопромышленников в период лососевой путины.

Стороны также обсудили участие региона в реализации программы обновления флота, для которой выделяются квоты на инвестиционные цели.

Вячеслав Шпорт отметил, что после принятия правительством России решения о внедрении механизма «инвестиционных квот», девять промысловых компаний из Хабаровского края подали заявки в Росрыболовство на строительство 16 судов. Власти края продолжают работу по продвижению возможностей двух судостроительных предприятий, расположенных в регионе. В результате сегодня Хабаровский и Амурский судостроительные заводы включены в общероссийский перечень для размещения заказов на промысловые суда.

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