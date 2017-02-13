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07:09 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские инновационные системы аварийной связи будут поставлять за рубеж

Красноярские инноваторы разработали систему аварийной связи для шахт и подземных рудников, которая позволит держать связь с шахтерами в случае ЧС. Сейчас изобретатели ведут переговоры о поставках разработки за рубеж, сообщили в пресс-службе правительства края.

Источник: AP 2016

Инновационную систему разработали специалисты Красноярского научно-производственного предприятия совместно с исследователями Сибирского федерального университета. Разработчики системы аварийной связи получили поддержку Краевого фонда науки в рамках конкурса научно-технических проектов, направленного на кооперацию учреждений и организаций научно-образовательного комплекса Красноярского края по заказу промышленных предприятий в 2016 году.

Системы аварийной связи позволяет поддерживать связь с шахтёрами в случае возникновения чрезвычайной ситуации на производственном объекте. При этом аппаратура обеспечивает беспроводную передачу аварийного сигнала с глубины более одного километра.

Руководитель проекта, директор НПФ «Иридий» Данил Кудинов пояснил, что уникальность разработки заключается в использовании сейсмоволн для передачи информации. «В основе нашей технологии — сейсмосигнал, который позволяет отправлять кодированное сообщение сквозь горную породу без искажений с большим запасом мощности, — рассказал Данил Кудинов. — Сейсмоприёмники устанавливаются в структуре горной породы. Таким образом мы повышаем точность и надёжность сигнала, передаваемого на поверхность».

Разработка уже успешно прошла испытания на шахтной выработке в Хакасии, а также на угольном разрезе в Приморском крае. Красноярская компания в настоящее время ведёт переговоры с российскими и зарубежными предприятиями, специализирующимися на создании безопасных бункеров для шахт.

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