Тенге начал неделю с укрепления
Курс национальной валюты составил 321,66 тенге за доллар.
Курс национальной валюты составил 321,66 тенге за доллар.
Курс нацвалюты составил 321,66 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz. Минимальная цена составила 321,20 тенге. Максимальная стоимость достигала 322 тенге. Объем торгов достиг 25 миллионов долларов при 61-й заключенной сделке.
По данным электронных торгов, цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.10 по времени Астаны находится на уровне 56,66 доллара за баррель.