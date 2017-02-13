Самарский банк «Солидарность» подвергся атаке хакеров

Самарский банк «Солидарность», который в минувшую пятницу, 10 февраля, был отключен от системы банковских электронных платежей Центробанка (БЭСП), подвергся хакерской атаке, пишет rg.ru.

Информационная атака на банковскую компьютерную сеть в ЦБ РФ была произведена в ночь с 9 на 10 февраля, сообщает кредитная организация. «В качестве технической меры по предотвращению хищения средств из банка была произведена штатная регламентная процедура — отключение КБ “Солидарность” от БЭСП Банка России, целью которой служит локализация распространения вредоносного кода», — говорится в сообщении банка.

Целью атаки была дестабилизация работы банка путем вывода из строя операционных систем на серверах и локальных компьютерах.

«База данных и ядро автоматизированной банковской системы не пострадали. Персональные данные клиентов и их денежные средства в безопасности. Ведутся работы по восстановлению информационной банковской системы путем ее обновления», — говорится на сайте банка.