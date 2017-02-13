Генпрокуратура недовольна нарушением прав дольщиков в Приморье
Юрий Гулягин объяснил губернатору и прокурору региона, как людей «кидают» нечестные застройщики.
Юрий Гулягин объяснил губернатору и прокурору региона, как людей «кидают» нечестные застройщики.
Заместитель Генпрокурора России Юрий Гулягин провел совещание во Владивостоке, на котором дал наказ: внимательнее следить за соблюдением прав дольщиков в регионе. Не секрет, что многие граждане, подписывая договоры долевого строительства, берут ипотечные кредиты. Но бывает, что стройки «замораживаются» на столь длительный срок, что аренда жилья в ожидании собственного «встает» людям в стоимость еще одной квартиры. Например, это произошло с дольщиками строительства 17-этажки по адресу Зейская, 10 во Владивостоке: многие из них подписали договоры еще 9 лет назад, в 2008 году. Косвенно дольщики в этом доме потеряли десятки миллионов рублей за эти годы.
Напомним, именно
О том, каковы приемы нечестных застройщиков, как с ними бороться и на что обращать внимание, объяснил собравшимся Юрий Гулягин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как рассказали в прокуратуре Приморья, к числу основных проблем, препятствующих вводу в эксплуатацию проблемных домов, относится отсутствие
Кроме того, прокуратуру неприятно поражает и надзорная деятельность муниципалитетов в Приморье: частенько бывало, что недобровестные застройщики начинали долевое строительство на самовольно занятых участках — не получив разрешения на строительство и не уведомив инспекцию стройнадзора о начале строительства.
Резюмировал рабочую встречу Юрий Гулягин тем, что ориентировал подчиненных в Приморье на решительное пресечение фактов ухода застройщиков от ответственности, что обычно делается с помощью умышленного доведения компаний до банкротства.
Кроме того, Гулягин рекомендовал прокуратуре края следить за соблюдением закона при реализации судебными