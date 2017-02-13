Производители саке мечтают завоевать приморский рынок

Министерство сельского хозяйства Японии провело во Владивостоке дегустацию сакэ с лекцией от японского сомелье, сообщает корреспондент РИА VladNews. На дегустацию приехали лично представители заводов-производителей саке в Японии, в том числе из Фукусимы.

Саке — один из традиционных японских алкогольных напитков, получаемый путём сбраживания, то есть ферментации сусла, приготовленного на основе риса и пропаренного рисового солода. Качество саке зависит от степени шлифовки риса, а также чистоты воды.

В Японии более тысячи заводов по производству саке. Среди них есть небольшие предприятия семейного типа, а есть и крупные предприятия. Саке производят все 47 японских префектур, и в каждой свои сорта. Существует саке с различными добавками, например, с лимоном и даже с золотом. На дегустации во Владивостоке было представлено в том числе игристое саке.