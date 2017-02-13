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09:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Уральцев обеспечат качественной продукцией местного производителя

По поручению Евгения Куйвашева жителей Свердловской области обеспечат продуктами местного происхождения.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

«Одним из приоритетов нашей работы сегодня является стимулирование спроса на оборудование наших предприятий пищевого машиностроения на внутреннем рынке. Продукция предприятий пищевого машиностроения — одно из самых перспективных и конкурентоспособных направлений в рамках региональной промышленной политики. Открытие малых предприятий с использованием современных технологических решений уральских компаний позволит создать новые рабочие места и обеспечить свердловчан свежей, высококачественной продукцией местного производства», — рассказал министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

По словам министра, минпромнауки в тесном взаимодействии с министерством промышленности и торговли РФ прорабатывает возможности государственной поддержки предприятий пищевого машиностроения.

«Сегодня на федеральном уровне уже принято решение о субсидировании производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в размере 15% от их стоимости. Это позволит существенно увеличить объемы реализации и повысить долю российского оборудования на внутреннем рынке», — сказал Сергей Пересторонин.

Сейчас на территории региона действуют порядка 300 предприятий по производству хлебобулочных изделий. В министерстве промышленности и науке считают, что эту цифру можно увеличить на порядок за счет открытия небольших пекарен, расположенных максимально близко к покупателю. Производство хлебобулочных и кондитерских изделий в Свердловской области может быть создано «под ключ», так как предприятия пищевой промышленности работают в тесной кооперации. В частности, производители оборудования сотрудничают с производителями упаковочных линий.

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