Уральцев обеспечат качественной продукцией местного производителя
По поручению Евгения Куйвашева жителей Свердловской области обеспечат продуктами местного происхождения.
По поручению Евгения Куйвашева жителей Свердловской области обеспечат продуктами местного происхождения.
Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
«Одним из приоритетов нашей работы сегодня является стимулирование спроса на оборудование наших предприятий пищевого машиностроения на внутреннем рынке. Продукция предприятий пищевого машиностроения — одно из самых перспективных и конкурентоспособных направлений в рамках региональной промышленной политики. Открытие малых предприятий с использованием современных технологических решений уральских компаний позволит создать новые рабочие места и обеспечить свердловчан свежей, высококачественной продукцией местного производства», — рассказал министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.
По словам министра, минпромнауки в тесном взаимодействии с министерством промышленности и торговли РФ прорабатывает возможности государственной поддержки предприятий пищевого машиностроения.
«Сегодня на федеральном уровне уже принято решение о субсидировании производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в размере 15% от их стоимости. Это позволит существенно увеличить объемы реализации и повысить долю российского оборудования на внутреннем рынке», — сказал Сергей Пересторонин.
Сейчас на территории региона действуют порядка 300 предприятий по производству хлебобулочных изделий. В министерстве промышленности и науке считают, что эту цифру можно увеличить на порядок за счет открытия небольших пекарен, расположенных максимально близко к покупателю. Производство хлебобулочных и кондитерских изделий в Свердловской области может быть создано «под ключ», так как предприятия пищевой промышленности работают в тесной кооперации. В частности, производители оборудования сотрудничают с производителями упаковочных линий.