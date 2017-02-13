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09:30 (мск), источник: Om1.ru

Омичам рассказали, почему отказывают в перепланировке квартиры

Не все желания горожан могут быть согласованы в рамках законодательства и норм СанПиНа.

Заявления о перепланировке жилья принимают окружные администрации, причем относительно часто. К примеру, только в Октябрьском округе Омска с начала 2017 года рассмотрено 29 заявлений на согласование переустройства жилых помещений, а по итогам прошлого года всего было рассмотрено 336 подобных обращений.

Для проведения перепланировки собственник или уполномоченное лицо должны подать заявление, правоустанавливающие документы на жилое помещение, проект перепланировки, технический паспорт, согласие в письменной форме всех членов семьи, которые там проживают, напомнили в пресс-службе мэрии.

Однако не всегда их можно удовлетворить. Во-первых, недопустимо расширение и пробивка проемов в стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий. Во-вторых, нарушение норм СанПиНа, когда ванные комнаты и туалеты располагаются над жилыми комнатами или кухней, а также когда жильцы хотят сделать вход в помещение с сантехникой непосредственно из кухни или жилых комнат. В-третьих, администрация не может дать разрешение в рамках своих полномочий на предусмотренное проектом присоединение лоджии к общей площади жилья, поскольку это влечет расширение объекта капитального строительства и, согласно законодательству, является реконструкцией.

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