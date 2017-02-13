Омичам рассказали, почему отказывают в перепланировке квартиры

Заявления о перепланировке жилья принимают окружные администрации, причем относительно часто. К примеру, только в Октябрьском округе Омска с начала 2017 года рассмотрено 29 заявлений на согласование переустройства жилых помещений, а по итогам прошлого года всего было рассмотрено 336 подобных обращений.

Для проведения перепланировки собственник или уполномоченное лицо должны подать заявление, правоустанавливающие документы на жилое помещение, проект перепланировки, технический паспорт, согласие в письменной форме всех членов семьи, которые там проживают, напомнили в пресс-службе мэрии.