В Башкирии прекратили принудительные поборы с агрономов

Известно, что местные чиновники заставляли сельскохозяйственных производителей оформлять документы на получение государственной материальной поддержки в местном бюджетном учреждении «Аургазинский информационно-консультационный центр».

Оформление документов также проходит не бесплатно. Производители должны были оплачивать за услуги организации 0,7 процентов от получаемой суммы субсидии. В результате все аграрии заключили договор с этой фирмой, а окончательное решение о выдаче субсидии несло коррупционной характер.

Сотрудники прокуратуры прекратили незаконную деятельность. Стоит отметить, что районный совет после это пытался возродить принудительную систему навязывания услуг. В конечном итоге прокуратура внесла замечание на проект данного документа, после чего из него исключены незаконные положения.