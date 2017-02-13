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09:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии прекратили принудительные поборы с агрономов

Прокуратура Аургазинского района выявила незаконные сборы денежных средств за выделение субсидий на нужды сельского хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что местные чиновники заставляли сельскохозяйственных производителей оформлять документы на получение государственной материальной поддержки в местном бюджетном учреждении «Аургазинский информационно-консультационный центр».

Оформление документов также проходит не бесплатно. Производители должны были оплачивать за услуги организации 0,7 процентов от получаемой суммы субсидии. В результате все аграрии заключили договор с этой фирмой, а окончательное решение о выдаче субсидии несло коррупционной характер.

Сотрудники прокуратуры прекратили незаконную деятельность. Стоит отметить, что районный совет после это пытался возродить принудительную систему навязывания услуг. В конечном итоге прокуратура внесла замечание на проект данного документа, после чего из него исключены незаконные положения.

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