В Башкирии прекратили принудительные поборы с агрономов
Прокуратура Аургазинского района выявила незаконные сборы денежных средств за выделение субсидий на нужды сельского хозяйства, сообщает
Прокуратура Аургазинского района выявила незаконные сборы денежных средств за выделение субсидий на нужды сельского хозяйства, сообщает
Известно, что местные чиновники заставляли сельскохозяйственных производителей оформлять документы на получение государственной материальной поддержки в местном бюджетном учреждении «Аургазинский
Оформление документов также проходит не бесплатно. Производители должны были оплачивать за услуги организации 0,7 процентов от получаемой суммы субсидии. В результате все аграрии заключили договор с этой фирмой, а окончательное решение о выдаче субсидии несло коррупционной характер.
Сотрудники прокуратуры прекратили незаконную деятельность. Стоит отметить, что районный совет после это пытался возродить принудительную систему навязывания услуг. В конечном итоге прокуратура внесла замечание на проект данного документа, после чего из него исключены незаконные положения.