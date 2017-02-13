В Совете НБУ заявили о завершении очистки банковской системы
Банковская система в Украине прошла процесс очистки, и кризис в этой сфере уже позади. Об этом сообщил член совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире «Эспрессо».
Банковская система в Украине прошла процесс очистки, и кризис в этой сфере уже позади. Об этом сообщил член совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире «Эспрессо».
«Банковская система на протяжении последних трех лет, то есть в 2014, 2015, 2016 годы, пережила очень непростые времена. И можно сказать о том, что чистка банковской системы завершена», — подчеркнул он.
«Понятно, что это будет, это нормальный процесс, это происходит во всем мире. Но такого, как у нас раньше было, когда каждую неделю пачками банки уходили с рынка, такого не будет», — заверил он.
Фурман также добавил, что сегодня банковская система уже очистилась, и ей можно доверять.