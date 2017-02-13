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09:13 (мск), источник: РБК - Украина

В Совете НБУ заявили о завершении очистки банковской системы

Банковская система в Украине прошла процесс очистки, и кризис в этой сфере уже позади. Об этом сообщил член совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире «Эспрессо».

Источник: Reuters

«Банковская система на протяжении последних трех лет, то есть в 2014, 2015, 2016 годы, пережила очень непростые времена. И можно сказать о том, что чистка банковской системы завершена», — подчеркнул он.

В то же время Фурман отметил, что это не означает, что банки, особенно маленькие, не будут банкротиться или самоликвидироваться.

«Понятно, что это будет, это нормальный процесс, это происходит во всем мире. Но такого, как у нас раньше было, когда каждую неделю пачками банки уходили с рынка, такого не будет», — заверил он.

Фурман также добавил, что сегодня банковская система уже очистилась, и ей можно доверять.

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