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09:27 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинские власти хотят привлекать маршрутки для перевозки льготников

В Челябинской мэрии снова обсуждается идея о привлечении маршрутчиков для перевозки льготной категории граждан. Глава города Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 13 января, трезво назвал это предложение «далекой перспективой».

Источник: Uralpress.ru

Отметим, в данным момент мэрия активно работает в области оздоровления муниципального предприятия «Челябинский автотранспорт» (МУП «ЧАТ»), которое находится в стадии банкротства. В том числе, власти заказали схему новой маршрутной сети, чтобы оптимизировать маршруты, убрать дублирование, увеличить количество муниципального транспорта.

По мнению Тефтелева, не исключен вариант не только конкуренции, но и сотрудничества муниципалов с частниками. В том числе, привлечение частных перевозчиков к сотрудничеству с ЧАТом.

«Мы сегодня говорим об оптимизации выхода автобусов, о том, чтобы “ЧАТ” привлекал частных перевозчиков перевозить пассажиров на условиях “ЧАТа”, — уточнил градоначальник. — Мы продолжаем возить льготников, и эта работа у нас наиболее отлажена в “ЧАТе”, поэтому, привлекая частный бизнес на перевозку пассажиров, мы говорим, что лучше всего это делать через наш МУП. Тем более, мы предусмотрели на те льготы, которые обозначили, деньги в бюджете».

Евгений Тефтелев отметил, что в данный момент приоритетная задача властей — реформировании всей структуры «ЧАТа» и постепенное внедрение недавно разработанной маршрутной сети, а сотрудничество МУПа и частников — это уже задача на перспективу.

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