Челябинские власти начнут расторгать договоры с маршрутчиками-нарушителями

«Сегодня Болотов (начальник управления транспорта, — прим.ред.) уже докладывал, что у нас есть нарушители правил, которые мы обозначили, — уточнил Евгений Тефтелев. — Есть вариант, что мы будем расторгать договоры и объявлять конкурсы по новой на те маршруты, где мы приняли решение снять маршрутчиков».

Отметим, до Нового года в мэрии Челябинска была представлена новая схема маршрутной сети, цель которой — убрать дублирующие маршруты, оптимизировать транспортное движение, а также увеличить процент муниципального транспорта. Кроме того, разработка проекта — один из шагов по борьбе с нелегалами, которые промышляют на наиболее популярных маршрутах, например, под эгидой «экскурсионных». В администрации пообещали бороться с нарушителями, в том числе наказывать их расторжением договоров.