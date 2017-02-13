В Казани снесут 45 незаконно построенных зданий

В прошлом году суд признал административное здание площадью более 1000 кв.м., расположенное в поселке Малые Клыки на ул. Большая Красная, 128, самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Всего в 2016 году снесли 10 незаконно построенных объектов, 4 — силами исполкома, 6 — собственниками. На сегодняшний день по искам управления подлежат сносу 45 объектов.

Отметим, что в Казани по выданным разрешениям строятся 622 объекта, из которых 193 жилых дома, 429 объектов гражданского назначения.