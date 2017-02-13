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09:41 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани снесут 45 незаконно построенных зданий

45 зданий, построенных без разрешения, снесут в Казани в 2017 году, сообщает пресс-служба исполкома.

В прошлом году суд признал административное здание площадью более 1000 кв.м., расположенное в поселке Малые Клыки на ул. Большая Красная, 128, самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Всего в 2016 году снесли 10 незаконно построенных объектов, 4 — силами исполкома, 6 — собственниками. На сегодняшний день по искам управления подлежат сносу 45 объектов.

Отметим, что в Казани по выданным разрешениям строятся 622 объекта, из которых 193 жилых дома, 429 объектов гражданского назначения.

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