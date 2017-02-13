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09:39 (мск), источник: Югополис

ЖК «Солнечный пляж» в Сочи снесут по решению суда

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам вынесено решение об удовлетворении требований администрации Сочи о сносе самовольной постройки, возводимой на земельном участке в Адлерском районе.

Администрацией Сочи в 2009 году было выдано разрешение на строительство двух индивидуальных жилых домов в два и три этажа. На данный момент на участке построено три 12-ти этажных многоквартирных жилых домов. Возведение объекта капитального строительства осуществлялось с отклонением от параметров разрешенного строительства — превышена площадь застройки, этажность и целевое назначение.

По сведениям интернет-сайтов, ведутся активные продажи квартир в ЖК «Солнечный пляж». Активную деятельность ведут риэлтерские компании, открыт даже собственный сайт продаж.

Эта территория не предусмотрена для плотной высотной застройки, близлежащая инфраструктура не соответствует для многоквартирного жилого дома. В таких домах проблемы с коммуникациями будут вынуждены решать собственники помещений за свой счет, городские ресурсоснабжающие организации не обязаны подключать такие объекты к городским инженерным сетям, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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