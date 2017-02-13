ЖК «Солнечный пляж» в Сочи снесут по решению суда

Администрацией Сочи в 2009 году было выдано разрешение на строительство двух индивидуальных жилых домов в два и три этажа. На данный момент на участке построено три 12-ти этажных многоквартирных жилых домов. Возведение объекта капитального строительства осуществлялось с отклонением от параметров разрешенного строительства — превышена площадь застройки, этажность и целевое назначение.

По сведениям интернет-сайтов, ведутся активные продажи квартир в ЖК «Солнечный пляж». Активную деятельность ведут риэлтерские компании, открыт даже собственный сайт продаж.