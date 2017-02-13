В Омске учителям и транспортникам задолжали 2,4 млн рублей зарплаты

По данным Омскстата на 1 февраля 2017 года, долги работодателей перед своими сотрудниками составили 26,7 млн рублей, что на 7,5% больше по сравнению с началом года. За месяц просроченная задолженность увеличилась на 2 млн рублей. В среднем на одного работника приходится 39,9 тысячи рублей долга.

Из общего объема больше всего просрочка в области обрабатывающего производства — 24 млн рублей. По другим отчетным сферам задолженность заметно меньше. Так, работникам образования в целом должны 2,3 млн рублей; транспорта — 110 тысяч; водоснабжения, водоотведения, организаций сбора и утилизации отходов, по ликвидации загрязнений — 254 тысячи.