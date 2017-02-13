Омск получит около 400 миллионов рублей на работы по благоустройству
Об этом сообщил мэр Вячеслав Двораковский. Крупную сумму денег привлекут за счёт участия в федеральном проекте «ЖКХ и городская среда».
Об этом сообщил мэр Вячеслав Двораковский. Крупную сумму денег привлекут за счёт участия в федеральном проекте «ЖКХ и городская среда».
Выделенные средства направят на асфальтирование дворовых территорий, межквартальных проездов, строительство и ремонт системы наружного освещения и пешеходных дорожек. Федеральный транш власти Омска ждут в ближайшее время.