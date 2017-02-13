В Калининград не пустили 15 килограммов курта из Узбекистана
В Калининграде сотрудниками Россельхознадзора в аэропорту Храброво пресечена попытка ввоза из Узбекистана физическим лицом в ручной клади и багаже партии курта, общим весом 15 килограммов.
В Калининграде сотрудниками Россельхознадзора в аэропорту Храброво пресечена попытка ввоза из Узбекистана физическим лицом в ручной клади и багаже партии курта, общим весом 15 килограммов.
На ввозимую продукцию неустановленного происхождения и качества, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
Ввезенная продукция уничтожена путем сжигания.