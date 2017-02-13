«Тунеядцы» должны заплатить сбор на этой неделе

Извещения о необходимости уплаты «налога на тунеядство» за 2015-й год получили 470 тысяч человек. Пока сбор оплатили чуть более сорока тысяч человек — порядка 10%, они принесли государству 14 миллионов рублей.

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Уплатить сбор за неучастие в финансировании государственных расходов так называемые «тунеядцы» должны в срок до 20 февраля этого года, напомнили в министерстве по налогам и сборам Беларуси.

Остальным же необходимо уплатить сбор в срок до 20 февраля — то есть на текущей неделе. За неуплату гражданину может грозить штраф или административный арест. Как сообщил ранее в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько, процент уплативших сбор значительно увеличится, так как многие граждане имеют обыкновение платить налоги в последний момент.

Согласно озвученной в эфире телеканала «Беларусь 1» информации, многие белорусы обращаются в налоговую с вопросами по сбору, а 2% от всех заявлений связаны с просьбами освободить от сбора в связи с «трудной жизненной ситуацией».

В ходе «Большого разговора с президентом» в начале февраля белорусский лидер Александр Лукашенко говорил, что может отменить свой декрет № 3 — если «придет время». Однако глава государства отметил, что пока резкого недовольства этим сбором у белорусов нет и в ближайшее время еще нужно посмотреть, как реализовывается декрет.