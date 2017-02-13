В Пермском крае ищут инвесторов для завершения 14 долгостроев

Инвесторов для завершения 14 долгостроев ищут в Пермском крае. Этот вопрос обсуждали на совещании, которое прошло в администрации региона. Край готов предоставить тем, кто будет достраивать объекты, компенсационные земельные участки. Важное условие завершения строительства — это согласие всех дольщиков, так как отсутствие общего решения отпугивает потенциальных инвесторов.

Долгострои в Прикамье завершают либо сами застройщики, либо дольщики, которые создают жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Например, в прошлом году первоначальные застройщики нашли средства для завершения работ на 4 объектах в Перми: ул. Ким, 14; ул. Елькина, 39; ул. Адмирала Макарова, 23; ул. Мира, 5а, а также одного в п. Звездный на ул. Бабичева, 4б. Строительство домов по ул. Елькина, 39 и ул. Мира, 5а планируется завершить во 2−3 квартале 2017 года. В Звёздном пока идут переговоры с застройщиком.

Также началась процедура банкротства застройщиков четырёх объектов в Перми (ул. Екатерининская, 175; ул. Декабристов, 97; ул. Челюскинцев, 23а; ул. Теплогорская, 20, 22) и одного — в с. Култаево (ул. Кедровая, 18, 20). Три дома в Перми достраивают ЖСК.