В Пермском крае ищут инвесторов для завершения 14 долгостроев
Остальные дома либо возводят первоначальные застройщики, либо строительство финансируют сами дольщики.
Остальные дома либо возводят первоначальные застройщики, либо строительство финансируют сами дольщики.
Инвесторов для завершения 14 долгостроев ищут в Пермском крае. Этот вопрос обсуждали на совещании, которое прошло в администрации региона. Край готов предоставить тем, кто будет достраивать объекты, компенсационные земельные участки. Важное условие завершения строительства — это согласие всех дольщиков, так как отсутствие общего решения отпугивает потенциальных инвесторов.
Долгострои в Прикамье завершают либо сами застройщики, либо дольщики, которые создают
Также началась процедура банкротства застройщиков четырёх объектов в Перми (ул. Екатерининская, 175; ул. Декабристов, 97; ул. Челюскинцев, 23а; ул. Теплогорская, 20, 22) и одного — в с. Култаево (ул. Кедровая, 18, 20). Три дома в Перми достраивают ЖСК.