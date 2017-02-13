На строительство газовых заправок в Волгоградской области потратят 143 млн

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, инвестор рассмотрит вопрос о возведение таких автозаправок в заволжских районах региона.

«Число газомоторных автобусов в области растет. Их маршруты удлиняются, охватывают новые населенные пункты. Потребность в газовых заправках, например, в Быково, Николаевске или Старой Полтавке может возникнуть уже завтра, и надо к этому готовиться», — подчеркнул зампредседателя Волгоградской областной Думы Сергей Булгаков.

Депутаты приняли решение предоставить предприятию право на льготную арендную плату за земельные участки, на которых будут построены заправки. Кроме того, они заявили, что необходимо оснастить весь областной и муниципальный транспорт скидочными картами для пользования станциями, которые, по их мнению, позволят сэкономить бюджетные средства.