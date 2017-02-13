На строительство газовых заправок в Волгоградской области потратят 143 млн
ООО «Газпром газомоторное топливо» вложит в строительство газовых автозаправок в Волгоградской области 143 миллиона рублей в 2016—2018 году.
ООО «Газпром газомоторное топливо» вложит в строительство газовых автозаправок в Волгоградской области 143 миллиона рублей в 2016—2018 году.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Число газомоторных автобусов в области растет. Их маршруты удлиняются, охватывают новые населенные пункты. Потребность в газовых заправках, например, в Быково, Николаевске или Старой Полтавке может возникнуть уже завтра, и надо к этому готовиться», — подчеркнул зампредседателя Волгоградской областной Думы Сергей Булгаков.
Депутаты приняли решение предоставить предприятию право на льготную арендную плату за земельные участки, на которых будут построены заправки. Кроме того, они заявили, что необходимо оснастить весь областной и муниципальный транспорт скидочными картами для пользования станциями, которые, по их мнению, позволят сэкономить бюджетные средства.
«За последние два года было приобретено 130 автобусов на газомоторном топливе. Для развития данного направления необходимо расширение специализированной инфраструктуры. Природный газ экологически безопаснее жидкого топлива: выброс токсичных веществ в окружающую среду снижается в пять раз», — пояснили в