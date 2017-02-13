Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Врач, на которую на вызове напали 5 мужчин, в тяжелом состоянии
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
14События недели в фотографиях
11:03 (мск), источник: Интерфакс

Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года

По мнению экспертов, укрепление рубля связано как с ценами на нефть, так и со спросом на российскую валюту.

Источник: AP 2016

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Курс доллара США упал в ходе торгов на «Московской бирже» ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». По данным на 10:12 мск курс доллара составил 57,9625 рубля (-27,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро к этому моменту снизился до 61,7 рубля (-25 копеек), стоимость бивалютной корзины снизилась на 26,5 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 59,644 рубля.

Читайте также
Минфин назвал главные риски для российской экономики

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», продолжающееся укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 13 февраля связано как с относительно высоким уровнем мировых цен на нефть, которые продемонстрировали в пятницу заметный рост, так и со спросом на рубли в условиях сохраняющейся привлекательности операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам.

В свою очередь цены на нефть позитивно отреагировали на прогноз от Международного энергетического агентства (МЭА). По данным МЭА, страны ОПЕК соблюдают соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки на 90%, что является рекордным показателем в истории.

Кроме того, МЭА повысило оценки мирового спроса на нефть в 2016—2017 годах, но отметило, что страны, не входящие в ОПЕК, увеличат добычу на 400 тыс. б/с в 2017 году после сокращения на 800 тыс. б/с в прошлом году. ОПЕК в понедельник планирует опубликовать очередной ежемесячный отчет о добыче стран-участниц картеля.

Комментарии
2
вася полянский
чё они нолики не убирают? сетуёвина сама напрашивается на это действие!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
эльшат мехтиев
+150% - 50% это и есть "Рвать экономику на части". Ликбез для особых тут...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Комиссия РАН официально назвала гомеопатию лженаукой
У Жириновского сломался "Ё-мобиль"
Губернатор Новгородской области объявил об отставке
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
СКР получил доказательства применения «Точки-У» в Донбассе
Белый дом: На выборах в США голосовали иностранцы и умершие
В Лос-Анджелесе прошла 59 церемония вручения премии «Грэмми»
Минобороны показало разрушенные памятники Пальмиры
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь