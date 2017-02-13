Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Курс доллара США упал в ходе торгов на «Московской бирже» ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». По данным на 10:12 мск курс доллара составил 57,9625 рубля (-27,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро к этому моменту снизился до 61,7 рубля (-25 копеек), стоимость бивалютной корзины снизилась на 26,5 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 59,644 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», продолжающееся укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 13 февраля связано как с относительно высоким уровнем мировых цен на нефть, которые продемонстрировали в пятницу заметный рост, так и со спросом на рубли в условиях сохраняющейся привлекательности операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам.

В свою очередь цены на нефть позитивно отреагировали на прогноз от Международного энергетического агентства (МЭА). По данным МЭА, страны ОПЕК соблюдают соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки на 90%, что является рекордным показателем в истории.