Услуги санавиации обойдутся краевому бюджету в 137 млн рублей
Контракт рассчитан до конца 2019 года.
Контракт рассчитан до конца 2019 года.
Красноярская краевая клиническая больница объявила торги на оказание услуг санитарной авиации. Информация опубликована на официальном сайте госзакупок.
Согласно размещенным материалам, потенциальный победитель аукциона должен поставить 2 самолета, которые смогут перевозить больных по центральным районам Красноярского края. Объем услуги оценивается в километрах. По предварительным расчетам, один самолет должен «налетать» 37 253,60 км, а второй — 326 912,40 км.
Подрядчик также обязан предоставить посадочные площадки, которые смогут принимать летательные аппараты по ночам. К аэродромам необходимо провести дороги для санитарного автотранспорта. Пилоты должны иметь требуемые по закону документы, а самолеты — нужные лицензии и сертификаты.
Первоначальная стоимость контракта — 137,72 млн рублей. Договор будет оплачен за счет субсидий, направленных из краевого бюджета на выполнение госзадания. Срок действия контракта — до 31 декабря 2019 года.
Прием заявок от всех желающих продлится до 6 марта. Итоги аукциона станут известны 14 марта.
Санитарная авиация необходима в тех случаях, когда больной находится в труднодоступном для карет «скорой помощи» месте. Также самолеты используют при спасении пассажиров, терпящих бедствие после крушения авиалайнеров.