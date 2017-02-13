Янтарный комбинат выставил на торги 2,3 кг изумрудов
Янтарный комбинат выставил на торги изумруды. Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте биржи «Санкт-Петербург».
Янтарный комбинат выставил на торги изумруды. Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте биржи «Санкт-Петербург».
Общий вес выставленных на торги самоцветов составляет 2261 грамм. Стартовая цена лота превышает 3,2 миллиона рублей. В нём представлены природные изумруды в сырье по 14, 49, 93, 434 и 1672 грамма.
Аукцион проводится в электронной форме 20 февраля.