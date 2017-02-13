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10:57 (мск), источник: Калининград.Ru

Янтарный комбинат выставил на торги 2,3 кг изумрудов

Янтарный комбинат выставил на торги изумруды. Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте биржи «Санкт-Петербург».

Источник: Калининград.Ru

Общий вес выставленных на торги самоцветов составляет 2261 грамм. Стартовая цена лота превышает 3,2 миллиона рублей. В нём представлены природные изумруды в сырье по 14, 49, 93, 434 и 1672 грамма.

Аукцион проводится в электронной форме 20 февраля.

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