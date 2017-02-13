Авиакомпания «Ямал» откроет рейсы из Тюмени в Краснодар
АО «Авиационно-транспортная компания «Ямал» с 1 мая планирует открыть прямые рейсы из Тюмени в Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи.
АО «Авиационно-транспортная компания «Ямал» с 1 мая планирует открыть прямые рейсы из Тюмени в Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи.
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В частности, рейсы в Казань будут осуществляться трижды в неделю, в Нижний Новгород, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи — дважды в неделю.