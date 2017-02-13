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11:22 (мск), источник: Югополис

Авиакомпания «Ямал» откроет рейсы из Тюмени в Краснодар

АО «Авиационно-транспортная компания «Ямал» с 1 мая планирует открыть прямые рейсы из Тюмени в Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области.

В частности, рейсы в Казань будут осуществляться трижды в неделю, в Нижний Новгород, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи — дважды в неделю.

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