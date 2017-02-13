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11:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Примерно 500 домов планируют отремонтировать в Хабаровском крае

В 2017 году в Хабаровском крае планируют отремонтировать не менее 500 многоэтажных домов. В регионе уже приступили к отбору подрядных организаций. Эту работу выполняет краевой фонд капитального ремонта.

Источник: РИА "Новости"

В министерстве ЖКХ края напомнили, что в октябре 2016 года вступил в силу новый порядок привлечения подрядчиков. Все закупки теперь проводятся посредством аукционов. В торгах могут участвовать только организации, которые прошли предварительный отбор и были занесены в специальный реестр.

Сейчас на электронной торговой площадке размещены аукционы на разработку проектов ремонта первых десяти многоквартирных домов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Такие электронные аукционы по отбору подрядных организаций на выполнение капремонта теперь будут проводиться регулярно. Сначала на торги выставят запросы на изготовление проектов, а лишь затем на сами строительно-монтажные услуги. Если же у жильцов уже есть готовый проект, то региональный оператор будет проводить торги только по работам», — отметили в министерстве ЖКХ края.

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