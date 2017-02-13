Примерно 500 домов планируют отремонтировать в Хабаровском крае

В министерстве ЖКХ края напомнили, что в октябре 2016 года вступил в силу новый порядок привлечения подрядчиков. Все закупки теперь проводятся посредством аукционов. В торгах могут участвовать только организации, которые прошли предварительный отбор и были занесены в специальный реестр.

Сейчас на электронной торговой площадке размещены аукционы на разработку проектов ремонта первых десяти многоквартирных домов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.