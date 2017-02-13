Численность пенсионеров в Челябинской области выросла за год на 67 тысяч человек

Об этом доложил губернатору Борису Дубровскому управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Виктор Чернобровин.

За год средний размер пенсии южноуральского пенсионера вырос на 5,9% и достиг 12 тысяч 903 рублей. Всего на выплату пенсий в 2016 году направлено более 184 миллиарда рублей.

В январе 2017 года пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. С первого февраля пенсии были проиндексированы на 5,4% (в среднем на 697 рублей). Средняя страховая пенсия по старости в регионе составляет 13 тысяч 600 рублей. Кроме того, с 1 апреля запланировано повышение социальной пенсии на 2,6% (в среднем на 225 рублей) и средняя социальная пенсия составит — 8 тысяч 879 рублей. Кроме того, в августе состоится традиционный перерасчет пенсии для работающих пенсионеров.

Как отметил Виктор Чернобровин, в 2016 году в области было выдано 24 тысячи 654 материнских сертификата (за время реализации федеральной программы — 206 тысяч 538 сертификатов). На сегодняшний день около половины всех получателей уже распорядились средствами, в основном (95,2%) направив их на улучшение жилищных условий.