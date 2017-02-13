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11:41 (мск), источник: Uralpress.ru

Численность пенсионеров в Челябинской области выросла за год на 67 тысяч человек

Численность пенсионеров в Челябинской области в 2016 году выросла на 67 тысяч человек. На сегодня в регионе проживает один миллион 53 тысячи граждан пенсионного возраста.

Источник: Uralpress.ru

Об этом доложил губернатору Борису Дубровскому управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Виктор Чернобровин.

За год средний размер пенсии южноуральского пенсионера вырос на 5,9% и достиг 12 тысяч 903 рублей. Всего на выплату пенсий в 2016 году направлено более 184 миллиарда рублей.

В январе 2017 года пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. С первого февраля пенсии были проиндексированы на 5,4% (в среднем на 697 рублей). Средняя страховая пенсия по старости в регионе составляет 13 тысяч 600 рублей. Кроме того, с 1 апреля запланировано повышение социальной пенсии на 2,6% (в среднем на 225 рублей) и средняя социальная пенсия составит — 8 тысяч 879 рублей. Кроме того, в августе состоится традиционный перерасчет пенсии для работающих пенсионеров.

Как отметил Виктор Чернобровин, в 2016 году в области было выдано 24 тысячи 654 материнских сертификата (за время реализации федеральной программы — 206 тысяч 538 сертификатов). На сегодняшний день около половины всех получателей уже распорядились средствами, в основном (95,2%) направив их на улучшение жилищных условий.

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