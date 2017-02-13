В регионе в прошлом году появилось 49 новых предприятий торговли
За 2015 год ритейлеры реализовали в регионе инвестпроектов на общую сумму 2,1 миллиарда рублей.
За 2015 год ритейлеры реализовали в регионе инвестпроектов на общую сумму 2,1 миллиарда рублей.
Оборот
Специалисты комитета промышленности и торговли Волгоградской области провели анализ реализации соглашений о
На сегодняшний день в розничных сетевых магазинах трудятся порядка 17 тысяч человек, среднемесячная зарплата которых составила 23,3 тысячи рублей. Увеличились налоговые поступления в консолидированный бюджет: в минувшем году
По информации облпромторга, работа по продвижению местных товаров в сети, дает результат: на 6,4% увеличилась доля продукции волгоградских товаропроизводителей в ассортиментной матрице ритейлеров, по основным видам продовольственных товаров она занимает от 45% до 60%, по хлебобулочным изделиям — до 100%.
С девятью из десяти