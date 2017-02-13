В регионе в прошлом году появилось 49 новых предприятий торговли

Оборот компаний-ритейлеров в Волгоградской области в 2016 году превысил 84 миллиарда рублей — рост 2% по отношению к 2015 году. Объем торговли сетевых магазинов составил 24% от общего розничного товарооборота региона.

Специалисты комитета промышленности и торговли Волгоградской области провели анализ реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве региона с розничными сетевыми компаниями.

На сегодняшний день в розничных сетевых магазинах трудятся порядка 17 тысяч человек, среднемесячная зарплата которых составила 23,3 тысячи рублей. Увеличились налоговые поступления в консолидированный бюджет: в минувшем году компаниями-ритейлерами уплачено 3,8 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней (рост 9% к 2015 году), из них в региональный бюджет поступило 1,9 миллиарда рублей (рост 14,4%).

По информации облпромторга, работа по продвижению местных товаров в сети, дает результат: на 6,4% увеличилась доля продукции волгоградских товаропроизводителей в ассортиментной матрице ритейлеров, по основным видам продовольственных товаров она занимает от 45% до 60%, по хлебобулочным изделиям — до 100%.