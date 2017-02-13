Россия может столкнуться с дефицитом пшеницы для производства хлеба
Дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба.
Дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба.
Несмотря на рекордный урожай пшеницы, в России есть дефицит высококачественной пшеницы для производства хлеба, качество хлебобулочных изделий падает, а количество фальсификата в отрасли растет.
Об этом говорится в материалах к совещанию «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ», которое проходит в понедельник в Совете Федерации.
Высокий урожай неизбежно привёл к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы 3-го класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России.
В текущем году Россия собрала рекордный урожай пшеницы — 73,3 млн тонн. Но в нем наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна и отсутствие механизмов, стимулирующих производство высококачественных сортов пшеницы.
Если пять лет назад 50% урожая приходилось на пшеницу 3-го класса, то в этом году — всего 24,5%, причём значительная часть этой пшеницы уходит на экспорт.
Дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба.
«По данным Росстата и некоторых экспертов хлебопекарного рынка, несмотря на растущие показатели производства зерна, для производства хлеба в самом массовом сегменте используется зерно плохого качества. А объём и динамика хлебопекарных “улучшителей” и хлебных смесей в РФ также являются косвенным доказательством паления качества хлебобулочных изделий и роста фальсификата в отрасли», — говорится в материалах.
Призыв стимулировать экспорт при текущей стоимости зерна на мировом рынке приводит к тому, что производители фактически вынуждены продавать зерно ниже себестоимости.
«В этом случае государственные субсидии практически субсидируют не отечественное сельское хозяйство, а низкую цену на зерно для стран-экспортёров», — отмучатся в материалах Совфеда.
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