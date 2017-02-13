Россия может столкнуться с дефицитом пшеницы для производства хлеба

Источник: AP 2016

Несмотря на рекордный урожай пшеницы, в России есть дефицит высококачественной пшеницы для производства хлеба, качество хлебобулочных изделий падает, а количество фальсификата в отрасли растет. Об этом говорится в материалах к совещанию «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ», которое проходит в понедельник в Совете Федерации.

Высокий урожай неизбежно привёл к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы 3-го класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России. материалы к совещанию в СФ

В текущем году Россия собрала рекордный урожай пшеницы — 73,3 млн тонн. Но в нем наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна и отсутствие механизмов, стимулирующих производство высококачественных сортов пшеницы. Если пять лет назад 50% урожая приходилось на пшеницу 3-го класса, то в этом году — всего 24,5%, причём значительная часть этой пшеницы уходит на экспорт.

Доля пшеницы 4-го класса, наоборот, выросла и составила 32 млн тонн, 5-го класса — 21 млн тонн.

Дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба.