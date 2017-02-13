Омские бизнесмены сэкономили на налогах 34 миллиона

Сегодня, 13 февраля стало известно, где бизнесменам Омской области можно сэкономить на налогах при уплате НДС.

Как сообщили в региональном УФНС, 300 предпринимателей в прошлом году были освобождены от этого побора из-за того, что занимались поставкой продуктов в школы и детские больницы.

В 2016 году эти бизнесмены сэкономили 34 миллиона рублей. Всего же было поставлено продуктов на 24 миллиона рублей.