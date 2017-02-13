Председатель Госдумы познакомился с резидентами казанского ИТ-парка

Он познакомился с резидентами технопарка в сфере высоких технологий и напомнил, что Президент России в последнем послании Федеральному Собранию уделил особое внимание перспективе развития цифровой экономики.

«Сегодня ИТ-индустрия — одна из самых перспективных отраслей в нашей стране. Она стремительно развивается», — сказал Вячеслав Володин.

Он также призвал представителей ИТ-бизнеса совместно с государством определить, какие пробелы в законодательстве мешают развитию отрасли, и предложить способ их решения.

Во время посещения ИТ-парка Вячеслав Володин также ознакомился с новыми возможностями применения ИT-технологий, упрощающих повседневную жизнь людей. Например, такой технологией, по его словам, стало мобильное приложение ГЛОНАСС. Благодаря ему каждый человек в режиме реального времени может узнать, когда необходимый ему общественный транспорт прибудет к его остановке. В Москве эта технология уже успешно действует, добавил Вячеслав Володин.

В качестве еще одного примера, когда ИТ-отрасль помогает решать проблемы людей, Вячеслав Володин привел телемедицину: «Она способна качественно расширить возможности российского здравоохранения, повысить его доступность, что особенно актуально с учетом наших расстояний и труднодоступности многих районов. Применение телемедицины позволит обеспечить пациентов новыми медицинскими услугами, сократить время принятия решений в трудных ситуациях. Все вместе это увеличит эффективность оказания медицинских услуг, и поможет снизить смертность и увеличить продолжительность жизни человека». По словам Председателя Государственной Думы, закон о телемедицине может быть принят уже в этом году.