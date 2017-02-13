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13:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

Председатель Госдумы познакомился с резидентами казанского ИТ-парка

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках визита в Казань посетил ИТ-парк. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета.

Источник: ИА Татар-информ

Он познакомился с резидентами технопарка в сфере высоких технологий и напомнил, что Президент России в последнем послании Федеральному Собранию уделил особое внимание перспективе развития цифровой экономики.

«Сегодня ИТ-индустрия — одна из самых перспективных отраслей в нашей стране. Она стремительно развивается», — сказал Вячеслав Володин.

Он также призвал представителей ИТ-бизнеса совместно с государством определить, какие пробелы в законодательстве мешают развитию отрасли, и предложить способ их решения.

Во время посещения ИТ-парка Вячеслав Володин также ознакомился с новыми возможностями применения ИT-технологий, упрощающих повседневную жизнь людей. Например, такой технологией, по его словам, стало мобильное приложение ГЛОНАСС. Благодаря ему каждый человек в режиме реального времени может узнать, когда необходимый ему общественный транспорт прибудет к его остановке. В Москве эта технология уже успешно действует, добавил Вячеслав Володин.

В качестве еще одного примера, когда ИТ-отрасль помогает решать проблемы людей, Вячеслав Володин привел телемедицину: «Она способна качественно расширить возможности российского здравоохранения, повысить его доступность, что особенно актуально с учетом наших расстояний и труднодоступности многих районов. Применение телемедицины позволит обеспечить пациентов новыми медицинскими услугами, сократить время принятия решений в трудных ситуациях. Все вместе это увеличит эффективность оказания медицинских услуг, и поможет снизить смертность и увеличить продолжительность жизни человека». По словам Председателя Государственной Думы, закон о телемедицине может быть принят уже в этом году.

Напомним, что работая первым заместителем руководителя Администрации Президента России, Вячеслав Володин курировал вопросы развития ИТ- и интернет-отрасли, регулярно встречался с ее представителями. При его поддержке в 2014 году был создан Институт развития интернета (ИРИ) — организация, целью создания и деятельности которой стало развитие современных технологий в России (интернет, софт и медиа) и выстраивание диалога между участниками рынка и властью. ИРИ по поручению Президента России в 2015 году подготовил долгосрочную программу развития российской части сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики, которая была представлена В. В. Путину на первом российском форуме «Интернет экономика».

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