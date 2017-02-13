В Краснодарском крае открылся первый корпоративный офис МФЦ

Более 10 тысяч работников смогут получить 168 государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна».

— Мы впервые осваиваем подобный формат организации офисов государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в крае. Для сотрудников компании созданы все условия для получения услуг, ничем не отличающиеся от МФЦ, расположенных на территории Краснодарского края. Наши специалисты смогут принимать порядка 35 человек ежедневно, — рассказал Денис Гусейнов, директор ГАУ КК «МФЦ Краснодарского края».

Офис оборудован двумя окнами приема заявителей, оснащен платежным терминалом и доступом к порталу госуслуг. Специалисты готовы проконсультировать и принять необходимые документы для решения вопросов при регистрации прав недвижимого имущества, получении ИНН, СНИЛС, замене паспорта и водительского удостоверения, регистрации по месту жительства, получении материнского капитала и других востребованных услуг.

«Магнит» является крупнейшим частным работодателем России. Общая численность персонала составляет более 270 000 человек. По данным на 31 января 2017 года в Краснодаре открыто 166 магазинов «Магнит» в формате «у дома», 11 гипермаркетов «Магнит», 6 магазинов «Магнит Семейный», 62 магазина «Магнит Косметик».