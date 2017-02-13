В Советском районе Волгограда полным ходом идет реконструкция стадиона «Нефтяник»
Один корпус уже возведен, подходит к завершению строительство
Один корпус уже возведен, подходит к завершению строительство
Как сообщили в региональном комитете строительства, компания ООО «Стройсервис» в короткий срок подготовила проектную документацию, провела
Весной строители начнут проводить отделочные работы на объекте. Подготовлено основание для укладки покрытия на футбольном поле. Инженерные коммуникации к сооружению уже подведены. Ввод стадиона в эксплуатацию запланирован весной 2018 года, однако застройщик намерен сдать его раньше установленного срока.
После реконструкции спортивный комплекс будет иметь трибуны на 500 мест, беговые дорожки, тренировочное поле с современным покрытием (искусственный газон), которое по своим техническим характеристикам соответствует международным футбольным стандартам,
Стадион «Нефтяник» стал первым объектом, реконструируемым в рамках областного закона о масштабных инвестиционных проектах. Закон направлен на поддержку компаний, возводящих крупные жилые микрорайоны и готовых инвестировать не менее 100 миллионов рублей в модернизацию социальных объектов. Таким застройщикам земельные участки предоставляются в аренду без торгов.
В 2016 году ООО «Стройсервис» получило 4,6 гектара земли в Советском районе Волгограда для строительства жилой застройки «Парк Арена» по проспекту Университетский. Проектом предусмотрено возведение пяти десятиэтажек и 14-этажных современных многоквартирных домов общей площадью около 72 тысяч квадратных метров. Строительство будет осуществляться из экологически чистых материалов, изготовленных на производственной базе застройщика.