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12:35 (мск), источник: РИАЦ

В Советском районе Волгограда полным ходом идет реконструкция стадиона «Нефтяник»

Один корпус уже возведен, подходит к завершению строительство административно-бытового здания спортивного комплекса.

Как сообщили в региональном комитете строительства, компания ООО «Стройсервис» в короткий срок подготовила проектную документацию, провела инженерно-геологические и геодезические изыскания, заключила договоры о технологическом присоединении по всем видам ресурсов, обеспечила демонтаж старого здания.

Весной строители начнут проводить отделочные работы на объекте. Подготовлено основание для укладки покрытия на футбольном поле. Инженерные коммуникации к сооружению уже подведены. Ввод стадиона в эксплуатацию запланирован весной 2018 года, однако застройщик намерен сдать его раньше установленного срока.

После реконструкции спортивный комплекс будет иметь трибуны на 500 мест, беговые дорожки, тренировочное поле с современным покрытием (искусственный газон), которое по своим техническим характеристикам соответствует международным футбольным стандартам, административно-бытовой корпус с медпунктом, отдельное здание с раздевалками, душевыми, санитарными комнатами, спортзалом.

Компания-застройщик обязалась на прилегающей территории обустроить парк общей площадью семь тысяч квадратных метров, на территории которого будут расположены велосипедные и беговые дорожки, несколько спортивных площадок. Стадион призван стать центром притяжения для жителей близлежащих микрорайонов, а также современной ареной для проведения соревнований различного уровня.

Стадион «Нефтяник» стал первым объектом, реконструируемым в рамках областного закона о масштабных инвестиционных проектах. Закон направлен на поддержку компаний, возводящих крупные жилые микрорайоны и готовых инвестировать не менее 100 миллионов рублей в модернизацию социальных объектов. Таким застройщикам земельные участки предоставляются в аренду без торгов.

В 2016 году ООО «Стройсервис» получило 4,6 гектара земли в Советском районе Волгограда для строительства жилой застройки «Парк Арена» по проспекту Университетский. Проектом предусмотрено возведение пяти десятиэтажек и 14-этажных современных многоквартирных домов общей площадью около 72 тысяч квадратных метров. Строительство будет осуществляться из экологически чистых материалов, изготовленных на производственной базе застройщика.

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