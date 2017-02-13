Нацбанк начинает стресс-тестирование очередных 37 банков
Процесс нового ряда финучерждений пройдет в два этапа — до 1 июня и 1 августа 2017 года, еще
Процесс нового ряда финучерждений пройдет в два этапа — до 1 июня и 1 августа 2017 года, еще
КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины в понедельник начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру, сообщает
В 2015—2016 годах НБУ уже провел подобную проверку в отношении 60 крупнейших банков по объему активов, напоминают в
«Теперь пришла очередь продиагностировать остальные банки, размер активов которых- меньше 2% активов банковской системы. Этот процесс пройдет в два этапа — до 1 июня и 1 августа 2017 года, еще
В минувшую среду Рожкова сообщила, что Национальный банк начнет