Нацбанк начинает стресс-тестирование очередных 37 банков

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины в понедельник начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру, сообщает пресс-служба регуляторного органа.

В 2015—2016 годах НБУ уже провел подобную проверку в отношении 60 крупнейших банков по объему активов, напоминают в пресс-службе.