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12:07 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нацбанк начинает стресс-тестирование очередных 37 банков

Процесс нового ряда финучерждений пройдет в два этапа — до 1 июня и 1 августа 2017 года, еще какое-то время продлится согласование с банками результатов диагностирования, сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины в понедельник начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру, сообщает пресс-служба регуляторного органа.

В 2015—2016 годах НБУ уже провел подобную проверку в отношении 60 крупнейших банков по объему активов, напоминают в пресс-службе.

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«Теперь пришла очередь продиагностировать остальные банки, размер активов которых- меньше 2% активов банковской системы. Этот процесс пройдет в два этапа — до 1 июня и 1 августа 2017 года, еще какое-то время продлится согласование с банками результатов диагностирования и, при необходимости, формирования на их основе программ докапитализации», — прокомментировала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В минувшую среду Рожкова сообщила, что Национальный банк начнет стресс-тестирование следующих 33 банков, на которые приходится 2% активов банковской системы. По ее словам замглавы НБУ, результаты диагностики ожидаются к сентябрю.

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