В порту «Новороссийск» задержали 44 тонны арахиса из Аргентины
В Новороссийском морском порту государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявили 44 т опасного арахиса из Аргентины.
В Новороссийском морском порту государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявили 44 т опасного арахиса из Аргентины.
Как сообщила
В результате проведённой лабораторной экспертизы наличие бактерий группы кишечных палочек в ядрах арахиса подтвердилось, что делает данную продукцию опасной для использования в пищу. Ввоз опасного арахиса в нашу страну запрещён.