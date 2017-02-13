Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
Идет бой: СМИ узнали о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Секретарь Порошенко про Авдеевку: почти катастрофа
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Друг-хирург подарил 53-летней Лолите "новое лицо" - СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Бабочки из шрамов
9Самый грязный город в мире
12:25 (мск), источник: Коммерсантъ

В порту «Новороссийск» задержали 44 тонны арахиса из Аргентины

В Новороссийском морском порту государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявили 44 т опасного арахиса из Аргентины.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в Новороссийском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна», исследовавшем пробу данной партии, было установлено, что арахис не соответствует техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по показателю «бактерии группы кишечных палочек (колиформы)».

В результате проведённой лабораторной экспертизы наличие бактерий группы кишечных палочек в ядрах арахиса подтвердилось, что делает данную продукцию опасной для использования в пищу. Ввоз опасного арахиса в нашу страну запрещён.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Объединяющее звено
Губернатор Новгородской области объявил об отставке
Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
В Белгородской области мужчина взял в заложники свою семью
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
СКР узнал о применении комплексов «Точка-У» в Донбассе
Минобороны показало разрушенные памятники Пальмиры
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Кидман, Дорнан, Стоун и другие на церемонии BAFTA 2017 В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения премии Британской академии кинематографа
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей В России наконец запретят давать детям странные, нелепые или неблагозвучные имена. Этот законопроект сейчас рассматривается в Госдуме и, видимо, вскоре будет принят. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь