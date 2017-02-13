В порту «Новороссийск» задержали 44 тонны арахиса из Аргентины

Как сообщила пресс-служба ведомства, в Новороссийском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна», исследовавшем пробу данной партии, было установлено, что арахис не соответствует техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по показателю «бактерии группы кишечных палочек (колиформы)».

В результате проведённой лабораторной экспертизы наличие бактерий группы кишечных палочек в ядрах арахиса подтвердилось, что делает данную продукцию опасной для использования в пищу. Ввоз опасного арахиса в нашу страну запрещён.