Калининградские перевозчики прогнозируют рост цен на продукты из-за подорожания бензина

По его словам, негативным фактором также является повышение сборов системы «Платон». С апреля стоимость проезда по федеральным трассам увеличится вдвое — до трёх рублей за километр. «Я полагаю, что [рост цен на бензин] может отразиться на продуктах. Повышение составит до пяти процентов. Это, казалось бы, мало, но по большому счёту это очень много. С учётом того, что с апреля нагрузка на автомобили увеличивается в два раза, будем платить по три рубля», — прокомментировал Степанюк в эфире областного телевидения «Каскад».

По данным Росстата, с начала года цена не бензин в Калининградской области выросла на 0,8%. Литр АИ-92 стоит 38,11 рубля, АИ-95 — 40,43. Для сравнения цена на АИ-92 в Москве составляет 35,82 рубля, на АИ-95 — 39,09.