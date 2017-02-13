В Брестской области пошли в ход сувенирные доллары

В деревне Оберовщина Каменецкого района местный житель рассчитался сувенирной 100-долларовой купюрой в торговом павильоне. Хозяйка не только выдала товар — две пары сапог и DVD-диск, но и сдачу — 4 рубля.

Каменецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (мошенничество) УК. Подозреваемый — неоднократно судимый житель Каменецкого района 1987 года рождения.

По этой же статье на днях возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кобрина 1983 года рождения, который за две сувенирные купюры по 50 долларов каждая купил у жителя деревни Отчин Кобринского района мотоцикл МТ-9. Покупателя задержали, а мотоцикл милиционеры вернули продавцу.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин вспомнил, что в минувшем году также были случаи расчетов сувенирными деньгами:

— Были такие случаи. Поэтому хочу напомнить, что Национальный банк в 2015 году принял решение запретить расчеты в иностранной валюте на территории Беларуси. С 1 марта 2015 года также запрещено платить в валюте вдоль магистральных трасс, а также на пунктах пропуска государственной границы. Заплатить в долларах и евро можно лишь в магазинах duty free.