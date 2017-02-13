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12:49 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

И. Метшин: «Мы не можем поступать по-другому, кроме как по закону»

(Город Казань KZN.RU, 13 февраля). В 2016 году в Казани выявлено 16 незаконно эксплуатировавшихся многоквартирных жилых домов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

По 6 из них поданы исковые заявления о сносе или приостановлении эксплуатации, 4 иска удовлетворены, 2 — на стадии рассмотрения. Об этом на деловом понедельнике мэру Казани Ильсуру Метшину доложил начальник Управления градостроительных разрешений Наиль Галеев.

«Важно отметить, что построенные без соответствующих разрешений жилые дома создают угрозу жизни и здоровью граждан, и в первую очередь, для самих жильцов», — подчеркнул Н. Галеев.

Всего специалистами управления выявлено 121 самовольно построенный объект, в том числе 61 — незаконно эксплуатирующийся. «В отношении каждого приняты меры, а именно направлены письма в контрольные, надзорные органы», — сообщил докладчик.

И. Метшин поручил продолжить эту системную работу. «Все это — безопасность людей. В таких домах не рассчитана инфраструктура, пожарные проезды, нагрузка на сети. Мы не можем поступать по-другому, кроме как по закону», — подчеркнул мэр Казани и призвал не допустить строительства новых объектов с нарушением градостроительных правил.

По словам Н. Галеева, в числе других задач на 2017 год — минимизация административных барьеров, сокращение сроков предоставления разрешений и повышение качества предоставляемых подразделением муниципальных услуг. Как сообщил начальник управления, для этого начата работа по переводу выдачи разрешений в электронный вид.

И. Метшин положительно оценил проведенную работу. «Все определенные регламентом сроки должны четко соблюдаться. Мы — тот институт, через который документы должны проходить в полном соответствии с законом», — подчеркнул глава города.

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