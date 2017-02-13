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14:52 (мск), источник: БЕЛТА

Евро и доллар на торгах 13 февраля подешевели, российский рубль подорожал

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 13 февраля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Доллар подешевел на Br0,0137 до Br1,8891 (10 февраля — Br1,9028 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0149 и составляет Br2,0111 (10 февраля — Br2,026 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0208 до Br3,2544 за 100 российских рублей (10 февраля — Br3,2336 за 100 российских рублей).

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