Евро и доллар на торгах 13 февраля подешевели, российский рубль подорожал

Доллар подешевел на Br0,0137 до Br1,8891 (10 февраля — Br1,9028 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0149 и составляет Br2,0111 (10 февраля — Br2,026 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0208 до Br3,2544 за 100 российских рублей (10 февраля — Br3,2336 за 100 российских рублей).