Падение доллара до 300 тенге не исключают финансовые аналитики

«В кулуарах валютного сегмента KASE обсуждают вероятность снижения доллара США в область 300 тенге. Такая перспектива действительно существует, но не факт, что она близка к реализации. Пока нефть держится относительно дорогой, сырьевые валюты ощущают выраженную поддержку. Как только баррель выйдет за границы устойчивого диапазона, то изменятся горизонты и для тенге в том числе», — сообщила она.

По ее словам, ожидания по валютам на текущую неделю нейтральные, все действующие тенденции останутся в силе. Доллар США проторгуется в рамках 320,55−322,85 тенге. Евро останется в пределах отметок 342,50−346,50 тенге.

Подводя итоги прошлой недели, она отметила, что казахстанскую валюту в этот период штормило. Сначала смена рыночных настроений позволила доллару США взлететь к 324,62 тенге, а затем инвесторы, успокоившись, вернули американскую валюту к 323,55 тенге. Средневзвешенный курс доллара в понедельник, 13 февраля, оценивается в 321,66 тенге. Казахстанская валюта, таким образом, вернулась к тренду на укрепление.

Она напомнила, что цены на нефть, несмотря на довольно сильные колебания внутри дня, остаются в среднесрочном торговом диапазоне $55−57,50. Пока баррель Brent удерживается внутри указанных прочных границ, вся расстановка сил на товарно-сырьевых рынках остается текущей, подчеркнула Бодрова.

«Инвесторы довольно позитивно оценили вполне ожидаемые цифры от международного энергетического агентства по сокращению добычи сырья с начала текущего года. В среднем показатель суточной добычи упал на 1,4 млн баррелей в сутки, то есть ровно так, как и должно было быть в соответствии с соглашением ОПЕК+. Участники торгов, впрочем, среагировали более чем эмоционально, в результате чего цены на нефть сначала резко увеличились, а затем плавно вернулись в проторгованный коридор», — резюмировала она.