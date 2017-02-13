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14:40 (мск), источник: БЕЛТА

Процесс госзакупок в Беларуси целиком уйдет в интернет

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс госзакупок в Беларуси станет более прозрачным, что поможет минимизировать коррупционные риски.

Источник: БЕЛТА

Это предусмотрено поправками в закон «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», который принят в первом чтении Палатой представителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления госзакупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Павел Жуковский.

По словам специалиста, в настоящее время большинство нарушений при совершении процедур госзакупок в стране не являются проявлением коррупции, а допускаются из-за низкой квалификации специалистов. «Таких специалистов учебные заведения Беларуси, увы, не готовят, — отметил Павел Жуковский. — А поправки в закон о госзакупках как раз предусматривают обязательное прохождение для членов комиссий курсов повышения квалификации».

За неправомерное решение любой из членов комиссии может быть привлечен к административной ответственности. На первый раз штраф составит до 50 базовых величин, при повторном нарушении — от 50 до 100 базовых.

Сам процесс госзакупки целиком уйдет в интернет — от размещения в открытом доступе годового плана до вопросов, связанных с заключением договора и его исполнением. Это позволит предотвратить ситуации, когда заказчик меняет прописанные в договоре условия, подгоняя под конкретного клиента. «В этом есть коррупционный риск. Когда закон вступит в силу, вносить изменения в договор будет запрещено. Это минимизирует вмешательство сторон и гарантирует неизменность заявленных в сделке условий», — рассказал Павел Жуковский.

Он отметил, что любые жалобы будут размещаться заявителями на официальном сайте по госзакупкам в соответствующем реестре. А недобросовестных поставщиков, которые уже однажды показали свое истинное лицо, будут отстранять от участия на два года.

«Сейчас включение в список недобросовестных поставщиков — право заказчика, а не обязанность, — уточнил Павел Жуковский. — Это привело к тому, что многие вообще игнорируют заключение договоров, особенно если речь идет о закупке импортного товара. К примеру, импортер не ожидал изменения валютного курса, не заложил его в стоимость товара, а потом повышает цену на 20−30%. Это недопустимо».

Главным образом поправки в закон о госзакупках затронут одну из самых болезненных сфер — строительную, и помогут вывести на чистую воду нечистых на руку подрядчиков. «Дело в том, что именно в строительстве при формировании цены допускается ее существенное занижение. Проще говоря, изначально в смету закладывается нулевая прибыль, небольшая зарплата, минимальная стоимость сырья и материалов. Компания тендер, конечно, выигрывает, а потом начинаются проблемы — денег ни на что не хватает», — пояснил собеседник.

«Не хочется, чтобы в нашей стране такие ситуации повторялись. Важно сделать процесс госзакупок более прозрачным и минимизировать коррупционные риски», — считает представитель МАРТ.

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