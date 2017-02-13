Завод Порошенко будет ремонтировать корабли ВМС в Черноморске

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на документ договора.

Договор предусматривает возможность проведения ремонта кораблей и судов на территории Ильичевского судоремонтного завода за 10% от тендерной стоимости работ. Работы будут производится персоналом «Кузницы».

Первым отремонтируют фрегат «Гетьман Сагайдачный», на ремонт которого в этом году потратят 91 миллион гривен.

В условиях тендера отмечается, что в нем могут участвовать лишь предприятия, имеющие выход к морю. Заключив договор с Черноморском, «Ленкузница» это условие выполнила.

Кроме киевского завода в конкурсе принимает участие ООО «Судостроительная судоремонтная компания «Николаевская верфь».

Основным акционером «Ленинской кузницы» выступает ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд «Прайм Эссетс Капитал», ранее известный, как фонд Петра Порошенко.