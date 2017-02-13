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13:21 (мск), источник: Капитал

Завод Порошенко будет ремонтировать корабли ВМС в Черноморске

Киевский судостроительный завод «Ленинская кузница» Петра Порошенко и ЧАО «Ильичевский судоремонтный завод» заключили договор, согласно которому завод президента будет ремонтировать корабли Военно-морских сил Украины в Черноморске.

Источник: Капитал

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на документ договора.

Договор предусматривает возможность проведения ремонта кораблей и судов на территории Ильичевского судоремонтного завода за 10% от тендерной стоимости работ. Работы будут производится персоналом «Кузницы».

Первым отремонтируют фрегат «Гетьман Сагайдачный», на ремонт которого в этом году потратят 91 миллион гривен.

В условиях тендера отмечается, что в нем могут участвовать лишь предприятия, имеющие выход к морю. Заключив договор с Черноморском, «Ленкузница» это условие выполнила.

Кроме киевского завода в конкурсе принимает участие ООО «Судостроительная судоремонтная компания «Николаевская верфь».

Основным акционером «Ленинской кузницы» выступает ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд «Прайм Эссетс Капитал», ранее известный, как фонд Петра Порошенко.

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