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14:07 (мск)

Как застройщики используют digital-инструменты для продажи новостроек

Кризис не оставляет девелопменту выбора: либо адаптироваться к новой конъюнктуре, либо уходить с рынка. Долгосрочный экономический спад вынуждает оптимизировать процессы в маркетинге и продажах, искать новое и без жалости отказываться от устаревшего и неэффективного.

Это особенно актуально для рынка недвижимости, где пик строительства в Московском регионе пришелся на последние два года, что вкупе с реальным падением доходов населения привело застройщиков к жесточайшей конкурентной борьбе за покупателя, порой на грани выживания. На этом фоне возводимый компанией «Самолет Девелопмент» жилой микрорайон в г. Люберцы в 2015 г. оказался счастливым победителем — абсолютным лидером по объему продаж квартир в Московской области. Рассмотрим, как компания экспериментирует с гибкой маркетинговой стратегией, отвечая на вызовы рынка и внедряя модель онлайн-бронирования.

Факт

С развитием и углублением сферы Digital, абсолютным доминированием мобильных устройств и Интернета меняются поведенческие модели покупателей. Это объективная реальность, данность, уже порядком устоявшаяся и пустившая корни. Сейчас можно не только делать почти любые покупки в Сети. В магазин Amazon Go можно просто прийти, авторизоваться, выбрать нужное и уйти. Никаких кассиров и очередей.

Проблема

Традиционные маркетинговые подходы теряют актуальность, а устаревшие шаблоны продают меньше и реже. Классические модели offline продаж постепенно отмирают, уступая место электронной коммерции, Inbound стратегия уже десятилетие как теснит с рынка Outbound.

Решение

Четко сегментируя целевую аудиторию, «Самолет Девелопмент» адаптирует Sales-тактику под новую поведенческую модель, привычки и пристрастия покупателя. Он предлагает забронировать квартиру за несколько кликов: в ноябре 2016 года в ЖК «Люберцы 2017» была запущена акция «Продажи онлайн». В рамках этой акции каждый покупатель может зайти на сайт http://lubercysamolet.ru/, выбрать раздел «Продажа онлайн», подобрать подходящую квартиру и тут же ее забронировать. Бронирование происходит путем заполнения специальной формы, которую покупатель может найти в понравившейся ему квартире. После того, как форма заполнена и отправлена, с ним связывается оператор для уточнения формальных вопросов и времени визита офиса продаж для подписании договора долевого участия. В случае, если собственных средств не хватает и необходимо привлечение ипотечного кредита, операторы помогут составить заявку в банк и оформить заем. В течение всего времени, необходимого на получение одобрения и оформление кредита, бронирование квартиры сохраняется. Важно: процедура, как и оформление ипотеки, не только не требует платы. Выбирая и бронируя квартиру на сайте, покупатель получает субсидию на покупку в размере от 5 до 8%. При этом не нужно распечатывать никакие купоны, цена уменьшается автоматически.

Цифровая эпоха предъявляет высокие требования к бизнесу, особенно — к скорости его адаптации к меняющимся реалиям и быстроте проверки гипотез. Оперативно тестируя новые маркетинговые приемы, внедряя инновации и технологии, «Самолет Девелопмент» обеспечивает себе перспективу устойчивого роста в любые, даже сложные для индустрии времена.

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