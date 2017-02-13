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15:25 (мск), источник: Югополис

8 тренировочных площадок построят в Краснодарском крае к ЧМ-2018

Весной 2017 года на Кубани начнется строительство тренировочных площадок в местах размещения баз команд ЧМ по футболу — 2018.

Источник: Югополис

К чемпионату мира в крае должно быть построено восемь тренировочных площадок в местах размещения баз команд, пять из них — в зоне ответственности края: по две в Анапе и Геленджике, одна в Краснодаре. На тренировочной площадке в Краснодаре на стадионе «Кубань» идет реконструкция, завершиться она должна в ноябре 2017 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По четырем площадкам в Анапе и Геленджике разработана проектно-сметная документация и получена положительная госэкспертиза.

Как сообщал «Югополис», матчи чемпионата мира будут проведены с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Список городов, в которых пройдут поединки турнира, был сформирован в сентябре 2012 года. В него вошли Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

При этом министр спорта РФ Виталий Мутко уже опасается, что для российских болельщиков билеты на футбольные матчи окажутся слишком дорогими.

Как ранее сообщал «Югополис», во время проведения Кубка Конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года цены на проживание в отелях Сочи будут ограничены.

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