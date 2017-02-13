В Петербурге строители вернули в бюджет 100 миллионов
Строительная компания вернула в бюджет более 100 миллионов рублей недоплаченных налогов в Петербурге. Уголовное дело против бывших руководителей компании прекратил Следственный комитет.
Строительная компания вернула в бюджет более 100 миллионов рублей недоплаченных налогов в Петербурге. Уголовное дело против бывших руководителей компании прекратил Следственный комитет.
Как сообщает 13 февраля
В настоящий момент деньги поступили в бюджет, и уголовное преследование бывших директоров прекратили.