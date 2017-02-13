В Петербурге строители вернули в бюджет 100 миллионов

Как сообщает 13 февраля пресс-служба ГСУ СК РФ по городу, в деле о неисполнении обязанностей налогового агента фигурировали ранее возглавлявшие ЗАО «Домостроительный комбинат № 3» Вячеслав Мельников и Игорь Голуб. Их подозревали в том, что с 2013 по 2015 год они не перечислили в бюджет более 100 миллионов рублей удержанного из зарплаты сотрудников налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В настоящий момент деньги поступили в бюджет, и уголовное преследование бывших директоров прекратили.