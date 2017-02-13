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14:20 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге строители вернули в бюджет 100 миллионов

Строительная компания вернула в бюджет более 100 миллионов рублей недоплаченных налогов в Петербурге. Уголовное дело против бывших руководителей компании прекратил Следственный комитет.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 13 февраля пресс-служба ГСУ СК РФ по городу, в деле о неисполнении обязанностей налогового агента фигурировали ранее возглавлявшие ЗАО «Домостроительный комбинат № 3» Вячеслав Мельников и Игорь Голуб. Их подозревали в том, что с 2013 по 2015 год они не перечислили в бюджет более 100 миллионов рублей удержанного из зарплаты сотрудников налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В настоящий момент деньги поступили в бюджет, и уголовное преследование бывших директоров прекратили.

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