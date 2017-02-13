Новосибирский арбитражный суд прекратил банкротство «Сибмоста»

НОВОСИБИРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области прекратил дело о банкротстве строительной компании «Сибмост». Об этом говорится в документах суда.

«Прекратить производство», — отмечается в материалах инстанции.

Как пояснили ТАСС в суде, в ходе заседания представитель Сбербанка пояснил, что банк погасил задолженность «Сибмоста» перед компанией «Сибтех-инвест» в размере 1,3 млн рублей и отказался от признания компании банкротом.

Банкротство «Сибмоста»

В начале июля 2016 года строительная компания «Орион» — субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт», которые вел «Сибмост», потребовала его банкротства. В мае 2016 года суд постановил взыскать с «Сибмоста» в пользу «Ориона» 21,2 млн рублей. Согласно материалам суда, кредиторские требования к компании превысили 800 млн рублей.

В дело о банкротстве вступили также Сбербанк, банк «Акцепт», Экспобанк, Федеральная налоговая служба. Кредиторские требования Сбербанка составляют более 4 млрд рублей. При этом, по данным СПАРК, у банка находится в залоге техника компании на общую сумму более 2,3 млрд рублей.

В 2016 году, по данным СПАРК, «Сибмост» сократил количество заключенных новых контрактов более чем в 6 раз по сравнению с 2015 годом — с 44 до 7. Сумма контрактов сократилась с 11,1 млрд до 215 млн рублей.