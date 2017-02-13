Челябинская область намерена развивать товарооборот с Курганской областью

Соответствующее поручение дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский министерству экономического развития региона по результатам встречи с главой Курганской области Алексеем Кокориным.

Как рассказал сегодня, 13 февраля, на аппаратном совещании с главами и министрами Борис Дубровский, его встреча с Алексеем Кокориным состоялась в минувшую пятницу, 10 февраля, в рамках проведения в Челябинске заседания межрегионального координационного совета «Единой России».

Главы регионов обсудили результаты работы по реализации подписанного в 2015 году двухстороннего соглашения о сотрудничестве. «С удовлетворением мы отметили, что за это время годовой товарооборот между нашими областями вырос почти на 17% и в 2016 году приблизился к 6 миллиардам рублей», — рассказал Борис Дубровский. Он отметил, что несмотря на существенный рост, доля Курганской области в межрегиональном товарообороте остается низкой — менее 1%. «Нам есть куда расти и контакты с нашими соседями нужно усиливать», — подчеркнул Борис Дубровский.