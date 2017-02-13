Фан-зона ЧМ-2018 в Екатеринбурге обойдется в 120 миллионов
Подрядчик определен.
Подрядчик определен.
Контракт на обустройство в Екатеринбурге
Первоначально стоимость контракта составляла 128 миллионов рублей, но подрядчик снизил цену почти на 8 миллионов. Работы должны быть завершены к 31 декабря 2017 года.
Стоит отметить, что перечень объектов, где в последние годы работало «СМУ № 5» достаточно обширен. Он включает Белоярскую АЭС, Первоуральский новотрубный завод, «Атриум Палас Отель», «Хайят», ККТ «Космос», ЦК «Урал», Дворец правосудия и