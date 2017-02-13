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15:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Фан-зона ЧМ-2018 в Екатеринбурге обойдется в 120 миллионов

Подрядчик определен.

Источник: УралИнформБюро

Контракт на обустройство в Екатеринбурге фан-зоны к чемпионату мира по футболу 2018 года достался ЗАО «Специализированное монтажное управление № 5». За 120 с небольшим миллионов рублей компании предстоит выполнить работы на участке в 2,2 гектара в ЦПКиО имени Маяковского, передает «Уралинформбюро».

Фан-зона разместится с северной стороны от детской железной дороги. Согласно контракту, она должна включать основную сцену с медиаэкраном и трибунами (в том числе для VIP-гостей), фуд-корт с торговыми палатками и зоной общепита, медиацентр, велопарковки, биотуалеты и камеру хранения. Фанатский сектор обнесут ограждением, а входы в него оборудуют металлодетекторами.

Первоначально стоимость контракта составляла 128 миллионов рублей, но подрядчик снизил цену почти на 8 миллионов. Работы должны быть завершены к 31 декабря 2017 года.

Стоит отметить, что перечень объектов, где в последние годы работало «СМУ № 5» достаточно обширен. Он включает Белоярскую АЭС, Первоуральский новотрубный завод, «Атриум Палас Отель», «Хайят», ККТ «Космос», ЦК «Урал», Дворец правосудия и Храм-на-Крови.

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