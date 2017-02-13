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15:30 (мск), источник: Prokazan.ru

Арестованный замглавы Татфондбанка назвал причину кризиса в своем банке

Арестованный в пятницу до 2 апреля заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков рассказал о причинах, из-за которых начался кризис в его банке.

Источник: Prokazan.ru

Во время одного из допросов он заявил, что это стало возможным из-за вложения денег финансового учреждения в облигации банка Русской православной церкви «Пересвет» (около 4 млрд рублей). Об этом сообщает «Татар-информ».

Таким образом, слова Мерзлякова подтвердили сообщения СМИ, сообщавшие, что критическим положение Татфондбанка стало после приостановки деятельности банка «Пересвет» в конце октября. Татфондбанк является крупным держателем облигаций проблемного «банка РПЦ».

 — Кроме того распространялась информация о судебном иске со стороны акционеров банка «Советский», который, по мнению СМИ, нес существенные риски для банка, что привело к активному оттоку денег со стороны физлиц и юрлиц. Всего в обращении, по словам зампреда правления Татфондбанка, 7 выпусков облигаций на общую сумму около 17 млрд, последний выпуск был в начале 2016 года. Срок погашения должен был наступить 20 февраля 2017 года, — говорится в сообщении.

При этом в начале января премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил спасти банк «Пересвет», называемый одним из виновников краха Татфондбанка.

Напомним, ранее был задержан, а после арестован генеральный директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев и руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Илнар Абдулманов.

В минувшую пятницу полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» после более чем 100 заявлений, полученных от клиентов «ТФБ Финанс».

По имеющейся информации, незадолго до краха Татфондбанка его вкладчиков убеждали передать деньги в доверительное управление «ТФБ Финанс» под более выгодный, чем в банке, процент. Клиенты не подозревали, что лишатся всех своих денег — переданные в доверительное управление, они не подлежат системе страхования вкладов физлиц, вкладчики «ТФБ Финанс» не могут претендовать на возмещения от государства.

Тимур Вальшин, в свою очередь, заявил следователям, что идея привлечения средств физлиц в продукт шла от руководства, под которым он понимает Мусина, Мерзлякова, Насырова и Мещанова; куратором банка по инвестблоку являлся Мерзляков, а конкретно по данному продукту — Мещанов. Показания Вальшина также приобщены к делу.

Сейчас идет расследование.

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