Антон Алиханов: Промышленные парки — наш приоритет

Это значит, что в текущем году компания выполнит обязательства по обеспечению необходимыми мощностями будущего промпарка.

Подстанция «Храброво» строится между поселками Храброво и Привольное Зеленоградского района в рамках обеспечения инфраструктуры аэропортового комплекса и системы диспетчерского управления к ЧМ-2018. Совместным с правительством Калининградской области решением АО «Янтарьэнерго» расширило функциональное назначение объекта: подстанция обеспечит и развитие промпарка.

Общая трансформаторная мощность второй очереди подстанции «Храброво» — 80 мегавольт-ампер — хватит на развитие территории с перспективой на 10 лет.

Как заявил глава региона Антон Алиханов в интервью ТАСС, улучшение инвестиционного климата Янтарного края — важное направление в работе региональный властей. Приоритетом является территориальное развитие промышленности, создание инфраструктуры в виде индустриальных парков и готовых промышленных площадок.