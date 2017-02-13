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17:31 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов: Промышленные парки — наш приоритет

Калининградские энергетики получили положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство второй очереди подстанции «Храброво», которую планируется построить для промышленного парка.

Это значит, что в текущем году компания выполнит обязательства по обеспечению необходимыми мощностями будущего промпарка.

Подстанция «Храброво» строится между поселками Храброво и Привольное Зеленоградского района в рамках обеспечения инфраструктуры аэропортового комплекса и системы диспетчерского управления к ЧМ-2018. Совместным с правительством Калининградской области решением АО «Янтарьэнерго» расширило функциональное назначение объекта: подстанция обеспечит и развитие промпарка.

Общая трансформаторная мощность второй очереди подстанции «Храброво» — 80 мегавольт-ампер — хватит на развитие территории с перспективой на 10 лет.

Как заявил глава региона Антон Алиханов в интервью ТАСС, улучшение инвестиционного климата Янтарного края — важное направление в работе региональный властей. Приоритетом является территориальное развитие промышленности, создание инфраструктуры в виде индустриальных парков и готовых промышленных площадок.

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